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Головне за день. Середа, 16 серпня

Понад 15 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 539-й день повномасштабної війни.

Головне за день. Середа, 16 серпня
Фото: Сергій Лисак

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Російські окупанти провели безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області (Куп'янський напрямок) і Богданівки Донецької області (Бахмутський напрямок).

Українські бійці також стримують наступ ворога в районах Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині.

РФ завдала сімох ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснила 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, а також житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Українська ППО збила дві крилаті ракети Х-59 та 13 ворожих БпЛА “Shahed-136/131”.

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та один - по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс ворога.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 серпня – в нашій новині.

Російські війська вдруге за день обстріляли Херсонську область.

За даними слідства, обстріл стався близько 13-ї години 16 серпня. Російська армія вела вогонь із артилерії по селу в Бериславському районі.

«Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці» , – йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Вранці окупанти атакували обласний центр та населені пункти області, щонайменше троє цивільних отримали поранення.

Російські терористи атакували Дніпропетровську область, загинув 18-річний хлопець, ще 4 людей постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли", - написав Лисак.

За його словами постраждала також дворічна дитина, вона зараз у задовільному стані.

Згодом очільник ОДА повідомив про збільшення кількості постраждалих.

Більше інформації – в новині.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про прибуття до частин сил оборони на Куп’янському напрямку у зв’язку з ускладненням ситуації.

"У зв’язку з ускладненням обстановки на Куп’янському напрямку більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста. Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська", - цитує Сирського Military Media Center.

Командувач повідомив, що за результатами роботи з командирами на цьому напрямку було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони.

Україна та партнери працюють над тим, щоб бути серед запрошених на саміт G20 у Індії, повідомив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький в етері телемарафону.

"Ми вважаємо, що те, що здійснює Російська Федерація щодо припинення "зернової угоди", є великим викликом для економік не лише країн Африки та Азії, але й для світових економік", – розповів Точицький. Він додав, що Україна хоче взяти участь у саміті G20, оскільки там будуть порушуватись економічні проблеми.

Раніше міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20, який відбудеться 9-10 вересня в Індії. Джайшакар зазначив, що рішення Індії не запрошувати Україну було прийнято, оскільки G20 займається зростанням та розвитком, а не вирішенням конфліктів, що має відбуватися в Раді безпеки ООН.

Докладніше – в новині.

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