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Прийняли ряд рішень, які забезпечать оборону на Куп'янському напрямку, - Сирський

Противник має на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська.

Прийняли ряд рішень, які забезпечать оборону на Куп'янському напрямку, - Сирський
Фото: Military Media Center

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про прибуття до частин сил оборони на Куп’янському напрямку у зв’язку з ускладненням ситуації.

Про це повідомляє Military Media Center.

"У зв’язку з ускладненням обстановки на Куп’янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста. Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська", - написав Сирський.

Командувач повідомив, що за результатами роботи з командирами на цьому напрямку було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони.

За його словами, на Лиманському напрямку окупанти здійснюють перегруповування, замінюють частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат і не полишають планів щодо нових наступальних дій. 

"Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", - підкреслив Сирський.

На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована. Загарбники контратакують, здійснюють мінування, інтенсивно обстрілюють та застосовують авіацію. Разом з тим, у таких складних умовах захисники поступово просуваються вперед.

"З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом", - зазначив Сирський.

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Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області.

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