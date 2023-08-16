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Прикордонники показали, як збили вночі над Одещиною дрон-камікадзе

Після ураження він впав у воду.

Українські прикордонники збили вночі над Одещиною дрон-камікадзе.

Відео оприлюднили на сторінках Держприкордонслужби у соцмережах.

Після ураження безпілотник впав у воду. Росіяни цілили ним по одному з портів Подунав'я.

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Нагадаємо, уночі 16 серпня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 13 "шахедів" над Одещиною та Миколаївщиною. На Одещині ворог пошкодив елеватор та зернесховища.

Уночі 14 серпня окупанти тричі атакували Одесу, застосувавши дві хвилі ударних дронів (загалом - 15 штук) і вісім ракет морського базування типу "Калібр".

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