Після ураження він впав у воду.

Українські прикордонники збили вночі над Одещиною дрон-камікадзе.

Відео оприлюднили на сторінках Держприкордонслужби у соцмережах.

Після ураження безпілотник впав у воду. Росіяни цілили ним по одному з портів Подунав'я.

Нагадаємо, уночі 16 серпня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 13 "шахедів" над Одещиною та Миколаївщиною. На Одещині ворог пошкодив елеватор та зернесховища.

Уночі 14 серпня окупанти тричі атакували Одесу, застосувавши дві хвилі ударних дронів (загалом - 15 штук) і вісім ракет морського базування типу "Калібр".