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Інформація про планування теракту на ЗАЕС не підтверджується, - Малашко

Він назвав «відкритим питанням», навіщо українські медіа поширюють ці псевдоповідомлення.

Інформація про планування теракту на ЗАЕС не підтверджується, - Малашко
Фото: Пресслужба ЗАЕС

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заперечив повідомлення деяких медіа про ймовірність терористичної атаки, яку російські військові наразі нібито планують на Запорізькій атомній електростанції.

Про це Малашко написав у Телеграмі. 

«Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності», – заявив він.

Малашко назвав «відкритим питанням» те, навіщо українські медіа поширюють ці повідомлення.

Раніше деякі ЗМІ поширили повідомлення, що Путін нібито наказав підірвати окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Джерелом повідомлення став російський телеграм-канал «Генерал СВР».

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Нагадаємо, що уночі 10 серпня тимчасово захоплена військовими РФ Запорізька АЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

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