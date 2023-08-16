Телефон Князєва використають у розслідуванні інших епізодів корупції у Верховному суді, - САП

Розслідування в кримінальному провадженні щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва буде незабаром завершено. Його телефон буде використано як доказ у розслідуванні інших епізодів корупції у Верховному Суді.

Про це повідомив повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Телефон Князєва наразі розблоковано, він перебуває в стінах НАБУ, детективи здійснюють огляд його вмісту", - сказав Клименко на пресконференції, присвяченій результатам роботи антикорупційних органів за перше півріччя 2023 року.

"Можна сказати, що в цій справі, в якій повідомлено про підозру голові Верховного Суду та його спільнику, цей телефон не буде доказом, його може бути використано як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом", - зазначив він.

Розповідаючи загалом про розслідування щодо Князєва, керівник САП сказав, що воно перебуває на завершальній стадії.

"Думаю, на початку вересня ми завершимо слідство конкретно за цим епізодом", - висловив він припущення.

Нагадаємо, 11 липня Вищий антикорупційний суд залишив Князєва під вартою до 8 вересня, якщо підозрюваний не внесе заставу в розмірі 75 млн грн.

У травні НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – голову ВС Князєва та адвоката Горецького викрили на отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн доларів. Над цією справою під прикриттям працювали детективи.

Згодом Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.

Наприкінці травня Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави ексголові Верховного Суду зі 107,3 до 75 мільйонів гривень. Відпустити Князєва з-під варти суд відмовився.