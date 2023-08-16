Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico

Він не може покинути квартиру, в якій його тримають, але його дозволено відвідувати. Генералу порадили залишатися поза увагою, щоб про нього «забули».

Російського генерала Сергія Суровікіна, якого вважають союзником керівника Вагнера у вигнанні Євгена Пригожина, було усунено від керівної ролі у війні проти України. Він перебуває під домашнім арештом, пише Politico із посиланням на російських блогерів та медіа.

Один із близьких до російських силовиків блогерів повідомив, що Суровікін зараз «під домашнім арештом», де він не може покинути квартиру, в якій його тримають, але його дозволено відвідувати, включно з кількома його підлеглими.

Суровікін, відомий як «генерал Армагеддон» за його агресивну військову стратегію в Чечні та Сирії, не з’являвся на публіці після походу Вагнера на Москву в червні після того, як поширювалися повідомлення про те, що він знав про заплановане повстання Пригожина.

Зазначається, що офіційного розслідування немає, але Суровікін довго перебував у підвішеному стані, відповідаючи на незручні питання. Генералу порадили залишатися поза увагою, щоб про нього «забули». Рішення про остаточну долю Суровікіна має приймати одна людина - Путін.

При цьому нещодавно Віктор Соболєв, колишній російський генерал-лейтенант, який зараз є депутатом Держдуми, заявив, що Суровікін був усунений з посади командувача військовими силами в Україні.

Соболєв також натякнув, що Суровікін може зрештою повернутися: генерал може бути корисним військовим пізніше, якщо не буде встановлено, що він вчинив серйозні порушення.

Також повідомляється, що Кремль досі не робив офіційної публічної заяви про місцеперебування Суровікіна.

Нагадаємо, ввечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія умисно обстріляла тилові позиції найманців, що призвело до втрат серед них. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву.

"Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід".

Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь.