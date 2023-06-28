Суровікін знав про плани Пригожина влаштувати "путч", – New York Times за даними розвідки США

Американські посадовці вважають, що власник найманців не пішов би на переворот, якби не був впевнений у підтримці інших владних кіл.

Колишній командувач російського угруповання військ у вторгненні в Україну генерал Сергій Суровікін знав про плани власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина повстати проти російського військового керівництва. Про це з посиланням на поінформованих розвідкою американських посадовців пише New York Times.

Офіційні особи заявили, що вони намагаються дізнатися, чи генерал Сергій Суровікін, колишній командувач окупантів в Україні, допомагав планувати дії Пригожина. Суровікін був усунутий від командування окупаційними військами в січні 2023, але зберіг свій вплив.

Американські посадовці вважають, що це не єдиний генерал, що міг підтримувати Пригожина на шляху зміни очільника міністерства оборони. Колишні й нинішні американські чиновники сказали, що Пригожин не почав би повстання, якби не вірив, що інші люди у владі допоможуть йому.

Причетність Суровікіна може сигналізувати про ширший розкол між двома ключовими військовими радниками Пригожина і Путіна – міністром оборони Сергієм Шойгу та керівником генерального штабу Валерієм Герасимовим.

Учора ФСБ заявила про закриття справи про "збройний заколот" проти Пригожина та "вагнерівців". Однак аналітики вважають, що якщо президент РФ знайде ознаки допомоги Суровікіна Пригожину, в нього не буде іншого вибору, крім усунення його від командування. Деякі колишні посадовці вважають, що президент РФ збереже посаду Суровікіна, якщо дійде висновку, що той знав про підготовку заколоту, але не допомагав йому.

Американські високопосадовці припускають, що альянс між Суровікінім і Пригожиним пояснює те, що власник "вагнерівців" досі живий.

Під час "путчу" генерал записав відео із закликом зупинитися, бо "вороги очікують погіршення внутрішньої політичної ситуації" в Росії. Але колишні посадовці, що говорили з газетою, припускають, що повідомлення було постановкою.

"Незалежні експерти, офіційні особи США та союзників сказали, що Пригожин, схоже, вірив, що значні частини російської армії перейдуть на його бік, коли його колона рухатиметься на Москву", – зазначили в газеті.

Пригожин працював із генералом Суровікіним під час російської військової інтервенції в Сирії та описав його як найздібнішого командира російської армії. Колишні чиновники сказали, що генерал Суровікін не підтримував усунення Путіна від влади, але, схоже, погодився з Пригожиним, що Шойгу та Герасимова потрібно звільнити з посад.

Розкол між керівництвом регулярної армії РФ та власником найманців триває з минулого року. Особливо він загострився на тлі заборони "групі Вагнера" вербувати нових найманців у вʼязницях. Злочинців продовжують брати на війну, але тепер – у формування міністерства оборони. З 1 липня всі так звані приватні військові компанії Росії мають підписати контракти з МО.

Увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія умисно обстріляла тилові позиції найманців, що призвело до втрат серед них. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід". Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.