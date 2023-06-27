Болгарія не виключає причетності Росії до вибуху на заводі боєприпасів

Міністр економіки Болгарії Богдан Богданов припускає, що Росія могла бути відповідальною за вибух на збройовому заводі в місті Карнобат.

Про це повідомляє Politico.

“Ми вжили абсолютно всіх заходів... щоб переконатися, що люди в безпеці і що болгарська промисловість не постраждає від такого роду рейдів”, - сказав Богданов.

При цьому важливо, що слово “рейди”, яке використав Богданов, болгарською мовою означає іноземне вторгнення. Втім, Богданов не згадав Росію по імені.

Вибух стався на тлі розслідування болгарською владою серії подібних інцидентів, що сталися в останні роки на складах зброї, де зберігаються боєприпаси, призначені для експорту в Україну. Слідство вивчає потенційний зв'язок між вибухами та Росією.

Зазначається, що після вибуху прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков розпорядився перевірити всі збройові заводи в країні.

Ця велика пожежа стала другою за менш ніж рік.

Постраждала фабрика належить болгарському торговцю зброєю Еміліану Гебреву. Він вижив після ймовірного отруєння російською нервово-паралітичною речовиною “Новачок” у Софії в 2015 році. Минулого року Гебрев сказав, що він “на 100 відсотків упевнений”, що відповідальність за чергову пожежу на фабриці несуть російські оперативники.

Нагадаємо, в неділю у складському приміщенні збройової компанії EMKO біля болгарського міста Карнобат, яка належить бізнесменту Еміліану Гебреву, спалахнула масштабна пожежа. Власник підозрює, що йдеться про навмисний підпал.