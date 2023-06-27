За рік ПВК "Вагнер" отримала від РФ понад мільярд доларів

Путін пообіцяв "розібратися", чи були крадіжки цих грошей.

Приватна військова компанія "Вагнер" повністю фінансувалася державою.

Про це на зустрічі з військовослужбовцями в Кремлі заявив президент Росії Володимир Путін, інформує Радио Свобода.

З травня 2022-го по травень 2023-го ПВК отримала від російської влади більше 86 мільярдів рублів (понад 1 млрд доларів). Гроші виділялися на утримання найманців.

Крім того, Путін сказав, що власник ПВК - компанія Євгенія Пригожина "Конкорд" - через Військторг за рік заробила 80 мільярдів рублів на постачання харчування для військових. Також на страхові виплати було витрачено більше 110 мільярдів рублів, сказав Путін.

"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав або вкрав поменше, але ми з цим всім розбиратимемося", - додав він.

Раніше повідомлялось, що підсанкційний власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин отримав дохід у розмірі понад 250 мільярдів доларів від своєї глобальної імперії природних ресурсів протягом чотирьох років до вторгнення Москви в Україну.

Сам Пригожин нещодавно поскаржився на “зникнення російських грошей в Африці”.