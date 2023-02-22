Міжнародні компанії Пригожина заробили йому $250 млн попри шквал санкцій, – Financial Times

Роки західних санкцій проти засновника групи вагнерівців “не змогли зупинити приплив сотень мільйонів доларів до Пригожина від видобутку нафти, газу, алмазів та золота”.

Підсанкційний власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин отримав дохід у розмірі понад 250 мільярдів доларів від своєї глобальної імперії природних ресурсів протягом чотирьох років до вторгнення Москви в Україну.

Про це пише Financial Times.

Розслідування FT показало, що роки західних санкцій проти засновника групи найманців “не змогли зупинити приплив сотень мільйонів доларів до Пригожина від видобутку нафти, газу, алмазів та золота”.

Видання проаналізувало облікові записи підтримуваних “Вагнером” компаній, які вже були під санкціями США, ЄС і Великої Британії через те, що вони контролюються Пригожиним. А також компаній, які ще не перебувають під санкціями, виявлені у злитих юридичних документах. Результати вперше показують фінансовий масштаб того, що Вашингтон назвав “транснаціональною злочинною організацією”.

Доходи, отримані від його бізнесу у Судані і Сирії, починаючи з 2018 року, “допомогли підтримуваному Кремлем магнату громадського харчування стати могутнім воєначальником у війні Володимира Путіна проти України”, зазначає видання.

Пригожин вперше потрапив під санкції США в грудні 2016 року, у 2021 році він потрапив у список найрозшукуваніших ФБР осіб. Однак шквал санкцій мало вплинув на видобуток корисних копалин вагнерівцями в Африці та на Близькому Сході.

Контрольована Пригожиним компанія Evro Polis, яка отримала енергетичні концесії від президента Сирії Башара Асада в обмін на повернення контрольованих ІДІЛ нафтових родовищ, отримала у 2020 році чистий прибуток у 90 мільйонів доларів.

Попри санкції, накладені у 2018 році, компанія забезпечила 180-відсоткову окупність інвестицій для акціонерів, яка була репатрійована до Росії.

Компанія M Invest, що займається видобутком золота в Судані і на яку уряд США ввів санкції в липні 2020 року, наступного року отримала 2,6 млн доларів прибутку.

Сирійська нафтова компанія Mercury LLC, що, ймовірно, змінила назву за три роки до внесення у санкційний список у 2021 році, отримала продаж на 67 млн доларів, але згодом оголосила про нульовий виторг.

Нагадаємо, вагнерівців звинувачують у порушенні прав людини, включано з вбивствами, тортурами та зґвалтуваннями, майже у всіх країнах, де вони працювали. Пригожин роками заперечував будь-який зв'язок з групою “Вагнера” та її міжнародними операціями. Однак минулого року він визнав, що заснував її у 2014 році.