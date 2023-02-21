Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва

Приїзд прем’єра Італії Джорджії Мелоні в Україну хоч і довго відкладався, але все ж відбувся. Її візит до Києва – важливий сигнал Путіну, який дав сьогодні зрозуміти, що прагне посилити позиції РФ в Італії. Сигнал того, що за урядування Мелоні ця європейська країна продовжить підтримувати Україну.

Фото: EPA/UPG

Італія підтримує мир на умовах України

Італія прагне працювати разом з Україною для реалізації формули миру президента Зеленського.

Італійська прем'єр-міністр Мелоні, згадуючи агресивну риторику Путіна, заявила: «Ви, українці, довели, що ви надзвичайна нація. Для цілого світу Україна вже виграла боротьбу за повернення своєї ідентичності».

Попри численні дискусії, Сенат парламенту Італії за каденції Джорджії Мелоні схвалив рішення уряду продовжити військову допомогу Україні протягом 2023 року. У цьому пакеті – системи протиповітряної оборони SAMP/T, системи ППО МАМBА.

Італія приєдналася до понад 40 партнерів, які надіслали запит до прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб прискорити розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи геноциду, скоєних Росією в Україні.

Сьогодні прем'єр-міністр Джорджія Мелоні відвідала Бучу та Ірпінь у супроводі генерального прокурора Андрія Костіна. Італія ще у 2022 році пообіцяла зробити добровільний внесок у розмірі пів мільйона євро до фонду на потреби Міжнародного кримінального суду, прокурори якого розслідують російські злочини. Італійський прем’єр також висловила готовність залучити кількох експертів до розслідувань. Італійська Республіка зробить додатковий внесок до трастового фонду з надання допомоги потерпілим.

Фото: ANSA Під час відвідання Ірпеня

Нині Італія входить до десятки найбільших донорів України – її допомога перевищує 800 мільйонів євро. Зокрема, Рим надав кредит на приблизно 310 млн євро на двосторонній основі, а обсяг гуманітарної помочі складає 40 млн євро, військова ж допомога – приблизно 390 млн.

Зустріч із президентом Зеленським Джорджія Мелоні вважала «дуже важливою», адже прагнула зняти будь-які сумніви щодо підтримки Італії – нещодавно колишній глава італійського уряду, член правлячої коаліції Сільвіо Берлусконі виступив проти українського лідера і закликав США відмовитися від допомоги Україні.

Постає питання: чи самій Мелоні вдасться збалансувати апетити своїх коаліційних партнерів – проросійських “Ліги” та “Вперед, Італіє”? На це провокативне запитання від італійських медіа, що були в Києві, Джорджія ухилилася від відповіді.

Українцям потрібно розуміти настрої в Італії. Згідно з опитуванням Euromedia наприкінці січня 2023 року, кількість тих, хто виступає проти постачання зброї в Україну, сягнула 52%-ї позначки, що є найвищим показником з 2022 року.

Для України важливо зберегти підтримку Італії всупереч проросійським намірам. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню "Corriere della Sera" ще напередодні візиту Мелоні. А під час пресконференції додав: «Зараз ми бачимо підтримку від італійського суспільства. Італія розуміє, що ми маємо однакові цінності: поважаємо територіальну цілісність, верховенство права та право на життя».

Фото: EPA/UPG

Точно з позитиву – Італія готується визнати Голодомор 1932–1933 рр. геноцидом українців. Іще вчора комітет у закордонних справах Італії проголосував за це рішення. Зараз прем’єр очікує, що відповідна резолюція буде підтримана обома палатами парламенту Італії.

Відновлення, відновлення і ще раз відновлення

Мелоні згадала сьогодні про минуле Італії, коли за міжнародної підтримки її країна стала «економічно сильною та потужною силою». Як зазначила голова італійського уряду, тому в Римі очікують «на українське економічне диво».

Допомога Італії ще з початку російської агресії була спрямована на термінову потребу України в реконструкції, реалізації програм реабілітації для військових, підтримки бізнесу.

Італія зробить свій внесок у підтримку української електроенергетики, яка зазнала серйозної шкоди внаслідок російських ракетних обстрілів. Зокрема, італійські енергетичні компанії забезпечать Україну необхідними технологіями, щоб підтримати працездатність електромереж.

Ці та інші питання Італія планує обговорити під час конференції з відновлення України в Римі, яка відбудеться у квітні 2023 року за участі італійського бізнесу. Йдеться про залучення представників італійських промислових гігантів, що пропонуватимуть власні ініціативи співпраці з українським бізнесом. «Відновлення України має початися зараз, а не після її перемоги», – наголосила Мелоні.

Фото: EPA/UPG

Вона також додала, що є ідея – провести всесвітньо відому виставку EXPO 2030 у Римі та в Одесі. «Це сигнал того, що Італія вірить у перемогу України», – зазначив Володимир Зеленський.

Особлива увага – відновленню культурної спадщини України. Італія володіє унікальним досвідом відновлення та реставрації предметів і пам’яток культурної спадщини, що Україна може використати, плануючи спільні ініціативи на навчаючи українських архітекторів, реставраторів і митців ландшафтного дизайну.

Крім того, італійський та український міністри культури ще наприкінці 2022 року обговорювали можливість залучити досвід Італії в збереженні культурної спадщини та обліку культурних цінностей. Зокрема, йшлося про відновлення Маріупольського драматичного театру.

Про політичні амбіції Мелоні

Те, що візит збігся з «несподіваним приїздом» президента США Джо Байдена до Києва, трішки зіпсувало політичний ефект, якого хотіла досягти Джорджія Мелоні, адже увага була прикута не до неї, а передусім до виступу глави Білого дому.

Увесь офіс прем’єрки Італії намагався організувати зустріч віч-на-віч з Байденом, який після Києва прямував до Варшави. Байден ввічливо відмовив, і все обійшлося телефонною розмовою: вони поспілкувалися, щоб скоординувати оборонну, економічну та гуманітарну підтримку України. Сам Байден сказав: «Ми побачимося, коли відповідний порядок денний буде узгоджено».