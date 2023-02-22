Індія не хоче, щоб країни G20 обговорювали нові санкції проти Росії протягом її річного головування в Групі

Індія виступає проти обговорення країнами G20 додаткових санкцій щодо Росії. Про це з посиланням на урядові джерела пише Reuters.
Фінансові радники Group of 20 зібралися на зустріч у Індії. Джерела, які прямо залучені до цієї зустрічі, кажуть, що макроекономічні наслідки війни будуть обговорюватися, але Індія не хоче обговорювати додаткові дії проти Росії протягом свого однорічного головування в G20.
"Індія не зацікавлена в обговоренні або підтримці будь-яких додаткових санкцій проти Росії під час G20", – сказав один із чиновників.
Він вважає, що "існуючі санкції проти Росії негативно вплинули на світ".
Прессекретарі індійського уряду, міністерства фінансів і закордонних справ поки не відповіли на запити про коментарі.
У листопаді у підсумковій декларації за результатами саміту G20 на Балі більшість країн засудили війну в Україні. До G20 досі входить Росія, хоча на індонезійському саміті восени 2022 її представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, а Путін їхати відмомився.