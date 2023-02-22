Індія не хоче, щоб країни G20 обговорювали нові санкції проти Росії протягом її річного головування в Групі

Співрозмовники журналістів повідомили, що макроекономічні наслідки війни будуть обговорюватися, але Індія не хоче говорити про додаткові дії проти Росії.

Індія виступає проти обговорення країнами G20 додаткових санкцій щодо Росії. Про це з посиланням на урядові джерела пише Reuters.

Фінансові радники Group of 20 зібралися на зустріч у Індії. Джерела, які прямо залучені до цієї зустрічі, кажуть, що макроекономічні наслідки війни будуть обговорюватися, але Індія не хоче обговорювати додаткові дії проти Росії протягом свого однорічного головування в G20.

"Індія не зацікавлена в обговоренні або підтримці будь-яких додаткових санкцій проти Росії під час G20", – сказав один із чиновників.

Він вважає, що "існуючі санкції проти Росії негативно вплинули на світ".

Прессекретарі індійського уряду, міністерства фінансів і закордонних справ поки не відповіли на запити про коментарі.

У листопаді у підсумковій декларації за результатами саміту G20 на Балі більшість країн засудили війну в Україні. До G20 досі входить Росія, хоча на індонезійському саміті восени 2022 її представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, а Путін їхати відмомився.