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Лукашенко зібрався з офіційним візитом до Ірану в березні

Під час візиту планують оголосити 2023 рік "роком дружби" між Білоруссю та Іраном.

Лукашенко зібрався з офіційним візитом до Ірану в березні
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, в березні планує офіційний візит до Тегерану.

Про це повідомило державне інформагентство БЕЛТА після його зустрічі з послом Ірану Саїдом Ярі.

"Я абсолютно переконаний, що це буде вагома зустріч і перемовини в Ірані виведуть нас на новий рівень співпраці. Але головне - ми маємо не втратити цей момент і час, щоб налагодити відносини на більш високому рівні", - сказав Лукашенко.

Посол Ірану зі свого боку зазначив, що зараз у відносинах Білорусі та Ірану настає "історичний момент", і що під час візиту Лукашенка планують оголосити 2023 рік "роком дружби" між країнами.

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"Відносини між Іраном та Білоруссю зараз перебувають на піку розвитку. І ми впевнені, що після візиту президента Білорусі до Ірану наші відносини ще більше розвиватимуться", - сказав Ярі.

Зазначимо, що Європейський Союз цього тижня запровадив санкції проти понад 30 осіб в Ірані, Тегеран у відповідь оголосив санкції проти понад 30 осіб і компаній, у тому числі міністрів та депутатів.

Нагадаємо, Лукашенко в основному їздить лише до Путіна в Росію. Однак, у січні цього року він також побував із державним візитом у столиці Зімбабве Хараре і літав до Об'єднаних Арабських Еміратів.

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