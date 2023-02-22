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У Білорусі сформують загін тероборони, до якого увійде щонайменше 100 тисяч осіб

Воєнізоване формування має бути у кожному селі та місті.

У Білорусі сформують загін тероборони, до якого увійде щонайменше 100 тисяч осіб
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко заявив віддав розпорядження про формування нової добровольчої територіальної оборони у Білорусі.

Про це пише Reuters.

Її члени мають “володіти зброєю”, бути готовими відповісти на акт агресії та охороняти громадський порядок у мирний час.

Міністр оборони Віктор Хренін заявив, що у військах територіальної оборони буде 100-150 тис. добровольців, а за потреби й більше. Воєнізоване формування має бути у кожному селі та місті.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, професійна армія країни налічує близько 48 000 військовослужбовців і близько 12 000 військовослужбовців державного кордону.

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Нагадаємо, Консорціум журналістів отримав документи про плани Москви фактично окупувати Білорусь до 2030 року. Це – внутрішній документ російської влади під назвою "Стратегічні цілі РФ в Білорусі".

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