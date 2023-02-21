Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі і перекинути війська, - прем'єр Молдови

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі для того, щоб перекинути своїх військових до Молдови, однак силові органи країни готові до цього.

Про це передає Moldova1.

21 лютого Речан запевнив, що молдовські органи готові впоратися із цими викликами. Прем'єр також додав, що існує декілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові.

"Ще раз наголошу: наша мета — забезпечити мир і стабільність у країні, зокрема й придністровського регіону. Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми повинні узгоджувати наші цілі для досягнення миру та безпеки", — доповнив політик.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди готова допомогти Молдові, якщо Росія вирішить відкрити у Придністров'ї другий фронт. За словами Зеленського, Москва розглядає можливість здійснити державний переворот у Молдові, а оскільки між Росією та Молдовою немає спільного кордону, Кремль може перекидати своїх військових з окупованого Росією Придністров'я в аеропорт у Кишиневі.

Нагадаємо, що президент Молдови Мая Санду заявила, що поки Україна веде боротьбу за свою територію, Молдова вважає, що немає безпосередньої воєнної загрози для неї. Україна забезпечує таким чином безпеку Молдови.