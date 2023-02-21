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США назвали безвідповідальним рішення Росії "призупинити" участь в угоді про ядерне озброєння

Держсекретар зазначив, що з росіянами були готові говорити про стратегічне озброєння, попри події у світі. 

США назвали безвідповідальним рішення Росії "призупинити" участь в угоді про ядерне озброєння
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальним рішення Росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Він додав, що з РФ були готові говорити про обмеження стратегічної зброї, попри те, що відбувається в світі чи стосунках між двома країнами, пише New York Times

Блінкен сказав, що США "уважно спостерігатимуть за тим, що насправді робить Росія", і що адміністрація Байдена забезпечить, щоб Америка була "відповідала безпеці нашої власної країни та наших союзників".

Про рішення "призупинити" участь в програмі СНО-III, відомої також як "Новий старт", сьогодні оголосив президент РФ. Угода передбачала скорочення для кожної з країн розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць, важких бомбардувальників, що здатні нести ядерні боєприпаси та розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет – до 800 одиниць. Згідно з договором, на обʼєктах ядерного озброєння США та Росії мали проходити взаємні перевірки. Інспекції були поставлені на паузу через пандемію ковіду, але в 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, Росія повідомила США про припинення американських інспекцій своїх обʼєктів. 

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