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Генеральний секретар НАТО прокоментував рішення Росії "призупинити" ядерну угоду з США

Столтенберг нагадав, що війну розвʼязав саме Путін, і що зараз він дав зрозуміти про підготовку до більшої війни. 

Генеральний секретар НАТО прокоментував рішення Росії "призупинити" ядерну угоду з США
Фото: EPA/UPG

Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу шкода, що Росія вирішила "призупинити" участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та верховним представником ЄС із зовнішніх справ Жозепом Боррелем, пише The Guardian

"Я шкодую про рішення Росії призупинити свою участь у програмі «Новий старт»", – сказав він. 

Столтенберг наголосив, що це президент РФ Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну.

"Як сьогодні Путін ясно дав зрозуміти, він готується до більшої війни... Путін не повинен перемогти... Це було б небезпечно для нашої власної безпеки та всього світу", – додав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що російське рішення робить світ небезпечнішим.

"Більше ядерної зброї та менший контроль над озброєннями роблять світ небезпечнішим", – сказав Єнс Столтенберг, закликаючи Росію переглянути своє рішення. 

Нагадаємо, про рішення "призупинити" участь в програмі СНО-III, відомої також як "Новий старт", сьогодні оголосив президент РФ. Угода передбачала скорочення для кожної з країн розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць, важких бомбардувальників, що здатні нести ядерні боєприпаси та розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет – до 800 одиниць. Згідно з договором, на обʼєктах ядерного озброєння США та Росії мали проходити взаємні перевірки. Інспекції були поставлені на паузу через пандемію ковіду, але в 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, Росія повідомила США про припинення американських інспекцій своїх обʼєктів. 

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