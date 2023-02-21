Трасс закликала надати Україні винищувачі

"Британці повинні були зробити більше, щоб протистояти риториці Володимира Путіна до вторгнення в Україну", додала вона.

Колишня прем’єр-міністерка Великобританії і ексочільниця МЗС Ліз Трасс заявила, що британці повинні були “зробити більше”, щоб протистояти риториці Володимира Путіна до вторгнення в Україну. Вона також закликала дати нашій країні винищувачі.

Як пише Politico, про це йшлося під час її виступу на дебатах Палати громад британського парламенту щодо війни в Україні.

Трасс згадала як отримала телефонний дзвінок торік о 03:30 ранку 24 лютого, у день вторгнення, і сказала депутатам: “Це були руйнівна новина. Але, крім того, що вона була руйнівна, вона не була несподівана”.

Трасс високо оцінила хоробрість українців, які захищали свою країну, а також президента України Володимира Зеленського та його Кабмін за те, що вони не втекли з країни після цього.

Трасс зазначила, що західні санкції завдали економічної шкоди путінській Росії, однак закликала до роздумів. “Путін зробив те, що він зробив, оскільки не вірив, що ми доведемо справу до кінця”, – заявила вона, додавши, що Захід має “дотримуватися високих стандартів”.

Україна, за її словами, мала cтати членом блоку НАТО.

“Після холодної війни ми були задоволені свободою та демократією. Нам сказали, що це кінець історії, що свобода і демократія гарантовані і що ми можемо продовжувати жити своїм життям, не турбуючись про те, що ще може статися”, – сказала Трасс.

Трасс закликала Велику Британію зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти війну якнайшвидше, включно з відправкою винищувачів.

Екскерівниця британського уряду додала, що Захід “ніколи більше не повинен самозаспокоюватися перед російськими грошами, російською нафтою і газом”, пов'язуючи будь-яке майбутнє зняття санкцій “з реформами в Росії”.

Нагадаємо, очільник британського уряду Ріші Сунак заявив, що західні партнери планують цього року надати Україні гарантії, які мають захистити державу у її протистоянні з Російською Федерацією.