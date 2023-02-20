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За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Цього разу при обстрілах ніхто не постраждав.

За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 20 лютого росіяни обстріляли Есманьську, Білопільську, Краснопільську та Юнаківську громади Сумської області.

 Було зафіксовано понад 17 прильотів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Есманську громаду обстріляли з території РВ з артилерії, 3 прильоти. 

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, було 8 прильотів.

Також з мінометів обстріляли Краснопільську (1 міна) та Юнаківська громади - 5 прильотів.

При обстрілах ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові обстріляли передмістя Запоріжжя. Було зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка. Обійшлося без жертв.

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