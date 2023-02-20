За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Цього разу при обстрілах ніхто не постраждав.

Протягом дня 20 лютого росіяни обстріляли Есманьську, Білопільську, Краснопільську та Юнаківську громади Сумської області.

Було зафіксовано понад 17 прильотів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Есманську громаду обстріляли з території РВ з артилерії, 3 прильоти.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, було 8 прильотів.

Також з мінометів обстріляли Краснопільську (1 міна) та Юнаківська громади - 5 прильотів.

При обстрілах ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові обстріляли передмістя Запоріжжя. Було зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка. Обійшлося без жертв.