За відсутності ясності щодо моделі нейтральних спортсменів, росіян і білорусів не має бути на Олімпіаді 2024, - уряди 34 країн

Серед цих країн є і Франція, котра прийматиме Олімпіаду.

Уряди 34 країн закликали МОК виключити Росію та Білорусь з Олімпіади 2024, якщо не будуть прийняті конкретні рішення стосовно виступу під нейтральним прапором.

Про це повідомляє Politico.

“Поки ці фундаментальні проблеми та суттєва відсутність ясності та конкретних деталей щодо працездатної моделі “нейтралітету” не ми не погоджуємося з тим, що російських і білоруських спортсменів слід повертати до змагань”, - йдеться у заяві урядів.

Також у заяві відзначається зв’язок між спортом і військовими в Росії та Білорусі, а тако наголошується, що у Росії та Білорусі спорт і політика тісно переплетені.

“У нас є серйозні занепокоєння щодо того, наскільки можливо для російських і білоруських олімпійців змагатися як “нейтрали” - за умов МОК не ототожнювати їх зі своєю країною - коли вони безпосередньо фінансуються та підтримуються своїми державами (на відміну, наприклад, від професійних тенісистів)", - йдеться в заяві.

“Зважаючи на заявлену позицію МОК про те, що остаточних рішень не прийнято, ми наполегливо закликаємо МОК розглянути питання, визначені всіма країнами, і відповідно переглянути свою пропозицію”, - додали вони.

Заяву підписали представники німецького, британського та американського урядів. Але підпис Франції найбільшою проблемою для МОК, оскільки Париж вперше з 1924 року прийматиме Олімпійські ігри.

Серед інших підписантів: Австрія, Бельгія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Новий Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував список офіційних відповідей на питання щодо можливого повернення росіян та білорусів у міжнародні змагання.