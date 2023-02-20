Україна здобула 3 медалі на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств

У столиці Сербії Белграді завершився чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств, на якому успішно виступила збірна України.

У скарбничці наших спортсменів – 3 медалі, серед яких 1 золота, 1 срібна та 1 бронзова, повідомляє пресслужба. Національної Федерації змішаних єдиноборств ММА України.

Чемпіоном світу у ваговій категорії до 93 кг став Роман Кізюк, який у фінальному поєдинку переміг представника Уельсу Рона Крокера.

Віце-чемпіоном став Іван Куралару, який програв свій фінал бахрейнцу Курбану Ідрісову.

Бронзову медаль здобула Солтана Велієва (до 65,8 кг).

Крім того, чемпіонами світу серед молоді стали: Анастасія Голінко (вагова категорія – 56,7 кг), Олександр Гуляєв (70,3 кг) і Іван Ющенко (77,1 кг).

Бронзову медаль серед юніорів виграв Андрій Місюка (65,8 кг).