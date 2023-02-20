Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, – сенатор-демократ Адам Сміт
Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, – сенатор-демократ Адам Сміт
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Комітет ВР заслухає відповідальних за мобілізацію
Комітет ВР заслухає відповідальних за мобілізацію
Росія своїми ядерними навчаннями хоче завадити візиту Байдена до Польщі, - ГУР
Росія своїми ядерними навчаннями хоче завадити візиту Байдена до Польщі, - ГУР
ГоловнаСпорт

Україна здобула 3 медалі на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств

Роман Кізюк став чемпіоном світу.

Україна здобула 3 медалі на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств
Фото: facebook.com/mmaukr

У столиці Сербії Белграді завершився чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств, на якому успішно виступила збірна України.

У скарбничці наших спортсменів – 3 медалі, серед яких 1 золота, 1 срібна та 1 бронзова, повідомляє пресслужба. Національної Федерації змішаних єдиноборств ММА України.

Чемпіоном світу у ваговій категорії до 93 кг став Роман Кізюк, який у фінальному поєдинку переміг представника Уельсу Рона Крокера.

Віце-чемпіоном став Іван Куралару, який програв свій фінал бахрейнцу Курбану Ідрісову.

Бронзову медаль здобула Солтана Велієва (до 65,8 кг).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, чемпіонами світу серед молоді стали: Анастасія Голінко (вагова категорія – 56,7 кг), Олександр Гуляєв (70,3 кг) і Іван Ющенко (77,1 кг).

Бронзову медаль серед юніорів виграв Андрій Місюка (65,8 кг).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також