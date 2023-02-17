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Старший тренер збірної України з біатлону прокументував провальний виступ у сингл-мікст естафеті на чемпіонаті світу

"Це був найгірший день для нашої команди на цьому ЧС".

Старший тренер збірної України з біатлону прокументував провальний виступ у сингл-мікст естафеті на чемпіонаті світу
Юрай Санітра
Фото: biathlon.com.ua

Напередодні на чемпіонаті світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася чергова гонка – сингл-мікст естафета.

Переможцем стала збірна Норвегії, за яку виступали Йоханнес Бьо та Марте Олсбю-Ройселанд.

Збірна України у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушиної посіла лише 15-е місце, при 4 колах штрафу та 11 додаткових патронах. Додамо, що це найгірший результат України у сингл-мікстах на чемпіонатах світу. 

Старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра прокоментував цей жахливий результат нашої команди та розповів, хто бігтиме чоловічу естафету.

"Важко виправдати результат. Думаю, що ні на стрільбі, ні на трасі не було так, як хотіли. Думаю, що склад не був оптимальний, скажу прямо, не буду приховувати. Треба було вдвічі краще пробігти та відстріляти, ніж ми це зробили. Тому це найгірший день для нашої команди на цьому чемпіонаті світу”, - заявив Санітра.

“Дмитро, думаю, що біг на трасі добре. У нього фізичних проблем не було. Уже після першої стрільби стоячи казав, що в нього сильно тремтять ноги. Думаю, що то була причина промахів на другій стійці. Його нога ще не така сильна.

Сьогодні траса була… Там треба було тримати стабільність. Дмитра треба відновити, бо він дуже сильна частина складу естафети. Без нього естафета на 100% не вийде”, - зазначив словацький фахівець.

"Будемо дивитися на стан після індивідуальної гонки, хто як відновився. Потім буду говорити з лікарем про стан Прими.

Станом на зараз стовідсотково пробіжать Дудченко і Підручний. Ще двох скажу пізніше. Як будемо бігти на етапах, будемо думати. Думаю, що всі хочуть стартувати - це добре. Сподіваюся, що будемо краще готові, ніж на сингл естафеті”, - додав старший тренер збірної.

ЧС-2023 продовжиться чоловічою та жіночою естафетами 18 лютого.

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