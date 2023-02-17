Чигринський увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Греції

Екс-футболіст "Шахтаря" та "Барселони" непогано виявив себе у матчі проти "Янніна".

У матчі 22-го туру чемпіонату Греції клуб Дмитра Чигринського "Йонікос" у середині другого тайму матчу проти "Янніна" залишився у чисельній меншості.

Проте надійна гра, зокрема українського центрального захисника, дозволила гостям зберегти до кінця поєдинку нічийний рахунок – 0:0.

Дії 36-річного колишнього гравця "Шахтаря" та "Барселони" були високо оцінені – авторитетний портал SofaScore виставив Чигринському високу оцінку 7,9, що дозволило українцеві увійти до символічної збірної туру.

Цього сезону у Чигринського в активі 16 матчів, результативними діями не відзначився.