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Незважаючи на перемогу "Шахтаря", Україна в Таблиці коефіцієнтів УЄФА залишилася на 16-му місці

Україна ризикує втратити один клуб у наступній єврокампанії.

Незважаючи на перемогу "Шахтаря", Україна в Таблиці коефіцієнтів УЄФА залишилася на 16-му місці
Фото: уєфа

Напередодні стиковими матчами Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА завершився перший тиждень весняної єврокампанії.

Завдяки перемозі "Шахтаря" над "Ренном" у ЛЕ (2:1) Україна додала до рейтингу +0.400 бала і, як і раніше, посідає 16-е місце в Таблиці коефіцієнтів (28.900). Ця позиція передбачає участь через сезон лише 4-х команд від країни в єврокубках, причому лише 1 клуб братиме участь у ЛЧ.

Зазначимо, що збільшення представництва щонайменше на один клуб починається з 15-го місця. І Україна має непогані шанси випередити Норвегію і Чехію, які нині займають 15-е і 14-е місце відповідно. Тим більше що всі чеські клуби вилетіли з турнірів ще після осінньої частини кампанії.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА-2023. Поточний рейтинг (впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25).

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