Головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер прокоментував поразку своєї команди від кіпрського АЕКу (0:1) у першому стиковому матчі Ліги конференцій УЄФА, який відбувся напередодні в Ларнаці.

"Зустрічалися з АЕКом, коли суперник перебуває, як кажуть, у сезоні, має безпрограшну серію і загалом має дуже гарний вигляд. Ми не грали офіційних матчів дуже давно, тому грати перший матч проти такого суперника було дуже важко.

Ми розуміли, що суперник буде нас пресингувати, буде розкриватися, бігти вперед. Ми в цій ситуації планували за рахунок контролю м’яча створювати простір і атакувати", - цетує головного тренера клубна пресслужба.

"Що стосується замін, то вони не були хаотичними. Треба було посилити гру, коли ми вже програвали - випустили агресивного Когута і Назаренка вперед. Думаю, що це були рівноцінні заміни, тому що було ушкодження у Довбика, а Піхальонок уже набігався під кінець матчу, тож треба було їх замінити й випустити свіжі сили в гру.

Гра новачків команди — Пеглоу і Хайнера? Я не можу сказати, що вони погано зіграли. Звичайно, це нові гравці, які з нами не так давно і вони ще притираються до колективу і нашої гри. Їм потрібно буде зрозуміти наші принципи. Вважаю, що далі буде краще", - зазначив Кучер.

Додамо, що матч-відповідь пройде 23-го лютого.

Нагадаємо, "Дніпро-1" вже зустрічався в цій єврокампанії з АЕКом. У серпні минулого року в рамках стикових матчах Ліги Європи дніпряни програли обидва поєдинки із загальним рахунком 1:5.

Огляд матчу АЕК - "Дніпро-1".