У матчі регулярного чемпіонату НБА "Шарлотт Хорнетс", за який із лютого виступає Святослав Михайлюк, приймав "Сан-Антоніо Сперз".

Господарі здобули перемогу – 120:110 (32:32, 28:25, 33:29, 27:24).

Дебют за нову команду виявився дуже вдалим для українця: Михайлюк набрав 12 очок, що є його новим рекордом сезону.

Крім того, за час, проведений на паркеті (24:52 хвилини) Святослав здійснив 2 підбирання.

Нагадаємо,атакувальний захисник збірної України в останній день трансферного вікна був спочатку відправлений в Портленд, після чого "Трейл Блейзерс" обміняли баскетболіста в "Шарлотт Хорнетс".