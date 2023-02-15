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Збірна Великої Британії з боксу бойкотуватиме жіночий ЧС-2023 через допуск на турнір росіянок

 Рішення щодо чоловічого чемпіонату світу британці ухвалять ближче до самого турніру.

Збірна Великої Британії з боксу бойкотуватиме жіночий ЧС-2023 через допуск на турнір росіянок
Фото: gbboxing.org.uk

Збірна Великої Британії з боксу бойкотуватиме жіночий чемпіонат світу-2023, який відбудеться у Делі з 15 по 25 березня, повідомляє Sportarena.com.

Британська асоціація боксу (GB Boxing) ухвалила таке рішення через допуск Міжнародною асоціацію боксу (IBA) російських та білоруських спортсменок до змагань під їхніми національними прапорами. Британці вважають, що такий допуск суперечить резолюціям МОК та ставить під загрозу подальше майбутнє аматорського боксу на Олімпійських іграх.

Зазначається, що рішення про участь у чоловічому чемпіонаті світу-2023 буде ухвалено виходячи із ситуації ближче до самого івенту. Нагадаємо, чоловічий ЧС-2023 пройде з 1 по 14 травня у Ташкенті (Узбекистан).

Раніше збірна США з боксу відмовилася від участі у жіночому та чоловічому чемпіонатах світу через політику IBA.

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