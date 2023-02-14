Збірна Росії зіграє в Азії на міжнародному турнірі з футболу під національним прапором

Юнацька жіноча збірна Росії з футболу (U-17) візьме участь у міжнародному турнірі в Азії, який проходитиме під егідою Федерація футболу Південної Азії (SAFF) у Бангладеш.

При цьому російську команду допущено з прапором країни, що видно в публікації офіційного акаунту SAFF.

"Ради повідомити, що Росія візьме участь у жіночому чемпіонаті-2023 SAFF U17, який відбудеться у Даці 20-28 березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, SAFF є підрозділом в Азіатській футбольній конфедерації (АФК). І об'єднує національні федерації та асоціації футболу Бангладеш, Бутану, Індії, Мальдів, Непалу, Пакистану та Шрі-Ланки.

З травня 2022 року всі російські команди, включаючи збірні, були виключені зі змагань під егідою УЄФА. У зв'язку з чим Росія намагається перебратися до АФК.