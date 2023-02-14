​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Москаль убежден, что Лозинский прячется на Украине
Москаль убежден, что Лозинский прячется на Украине
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
ГоловнаСпорт

Збірна Росії зіграє в Азії на міжнародному турнірі з футболу під національним прапором

Змагання відбудуться в Бангладеш.

Збірна Росії зіграє в Азії на міжнародному турнірі з футболу під національним прапором
Фото: Павло Кубанов

Юнацька жіноча збірна Росії з футболу (U-17) візьме участь у міжнародному турнірі в Азії, який проходитиме під егідою Федерація футболу Південної Азії (SAFF) у Бангладеш.

При цьому російську команду допущено з прапором країни, що видно в публікації офіційного акаунту SAFF.

"Ради повідомити, що Росія візьме участь у жіночому чемпіонаті-2023 SAFF U17, який відбудеться у Даці 20-28 березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, SAFF є підрозділом в Азіатській футбольній конфедерації (АФК). І об'єднує національні федерації та асоціації футболу Бангладеш, Бутану, Індії, Мальдів, Непалу, Пакистану та Шрі-Ланки.

З травня 2022 року всі російські команди, включаючи збірні, були виключені зі змагань під егідою УЄФА. У зв'язку з чим Росія намагається перебратися до АФК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також