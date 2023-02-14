У гравця "Зорі" зупинилося серце під час тренування

Захисник АЕКу Олег Данченко, виступаючий на правах оренди за "Зорю", пережив інфаркт під час тренування, повідомляє isport.ua.

Інцидент трапився напередодні під час тренувальних зборів команди в Туреччині. У 28-річного гравця стався інфаркт, і його серце зупинилося.

На щастя неподалік були австрійські медики з дефібрилятором, яким вдалося врятувати життя гравця. За їхніми словами, під час реанімації серце Олега тричі зупинялося.

Наразі футболіст перебуває у лікарні, він має пройти медичне обстеження. Однак жодного разу в кар'єрі гравець не мав проблем із серцем.