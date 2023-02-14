Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови МОЗ
Повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови МОЗ
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
ГоловнаСпорт

У гравця "Зорі" зупинилося серце під час тренування

Олег Данченко пережив інфаркт.

У гравця "Зорі" зупинилося серце під час тренування
Олег Данченко
Фото: zarya-lugansk.com

Захисник АЕКу Олег Данченко, виступаючий на правах оренди за "Зорю", пережив інфаркт під час тренування, повідомляє isport.ua.

Інцидент трапився напередодні під час тренувальних зборів команди в Туреччині. У 28-річного гравця стався інфаркт, і його серце зупинилося.

На щастя неподалік були австрійські медики з дефібрилятором, яким вдалося врятувати життя гравця. За їхніми словами, під час реанімації серце Олега тричі зупинялося.

Наразі футболіст перебуває у лікарні, він має пройти медичне обстеження. Однак жодного разу в кар'єрі гравець не мав проблем із серцем.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також