Гвоздик повідомив, коли він планує провести свій наступний бій

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик свій наступний бій після повернення в бокс проведе у травні.

"Поєдинком задоволений в цілому. Я виконав ті задачі, які ставив перед собою. Щодо подальшої кар’єри? Як мінимум один бій ще проведу, було б добре, якщо більше. Планую боксувати знов у травні. Стосовно титульного бою, хотів би це зробити наступного року, будемо дивитись по ситуації", - цетує Олександра sportarena.com.

Нагадаємо, Гвоздик переміг у першому бою після повернення в бокс. Українець за очками здолав мексиканця Жозуе Обандо. Олександр спочатку планував битися з аргентинцем Хорхе Мірандою, проте згодом його суперником став Обандо.