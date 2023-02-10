Українки провалили спринт на чемпіонаті світу з біатлону

Сьогодні в німецькому Обергофі спринтерською гонкою у жінок чемпіонат світу з біатлону було продовжено.
Чемпіонкою світу стала німецька біатлоністка Деніз Херрманн-Вік, яка не допустила жодного промаху на двох вогневих рубежах.
Також точно відстрілялася Ганна Еберґ, однак у ногах шведка поступилася Деніз 2,2 секунди.
Замкнула п'єдестал співвітчизниця Еберг Лінн Перссон.
Найкраща з українок Юлія Джима опинилася у хвості третього десятка.
Результати, показані українськими біатлоністками, доказують, що функціонально до старту чемпіонату вони підійшли не в найкращих функціональних кондиціях. Відносно непогано проявивши себе на вогневих рубежах, українки дуже багато поступилися своїм суперницям на дистанції.
Та сама Дар'я Блашко, як і переможниця гонки, не допустила жодної осічки на вогневих рубежах. Проте 27-річна уродженка білоруського Новополоцька поступилася Херрманн-Вік 4 хвилини, що, з огляду на таку коротку дистанцію гонки, не інакше, як функціональним провалом не назвеш.
Завтра аналогічною чоловічою гонкою чемпіонат світу буде продовжено.
Результати гонки:
- Деніз Херрманн-Вік (0+0) 21:19,7
- Ханна Еберґ (0+0) +2,2
- Лінн Перссон (0+0) +26,2
...
- 29. Юлія Джима (0+1) +1:40,3
- 43. Олена Білосюк (0+1) +2:15,3
- 44. Анастасія Меркушина (2+0) +2:17,4
- 84. Дар'я Блашко (0+0) +4:00,7.