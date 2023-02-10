Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
ГоловнаСпорт

Українки провалили спринт на чемпіонаті світу з біатлону

Виграла гонку Деніз Херрманн-Вік.

Українки провалили спринт на чемпіонаті світу з біатлону
П'єдестал пошани
Фото: EPA/UPG

Сьогодні в німецькому Обергофі спринтерською гонкою у жінок чемпіонат світу з біатлону було продовжено.

Чемпіонкою світу стала німецька біатлоністка Деніз Херрманн-Вік, яка не допустила жодного промаху на двох вогневих рубежах.

Також точно відстрілялася Ганна Еберґ, однак у ногах шведка поступилася Деніз 2,2 секунди.

Замкнула п'єдестал співвітчизниця Еберг Лінн Перссон.

Найкраща з українок Юлія Джима опинилася у хвості третього десятка.

Результати, показані українськими біатлоністками, доказують, що функціонально до старту чемпіонату вони підійшли не в найкращих функціональних кондиціях. Відносно непогано проявивши себе на вогневих рубежах, українки дуже багато поступилися своїм суперницям на дистанції.

Та сама Дар'я Блашко, як і переможниця гонки, не допустила жодної осічки на вогневих рубежах. Проте 27-річна уродженка білоруського Новополоцька поступилася Херрманн-Вік 4 хвилини, що, з огляду на таку коротку дистанцію гонки, не інакше, як функціональним провалом не назвеш.

Завтра аналогічною чоловічою гонкою чемпіонат світу буде продовжено.

Результати гонки:

  1. Деніз Херрманн-Вік (0+0) 21:19,7
  2. Ханна Еберґ (0+0) +2,2
  3. Лінн Перссон (0+0) +26,2

...

  • 29. Юлія Джима (0+1) +1:40,3
  • 43. Олена Білосюк (0+1) +2:15,3
  • 44. Анастасія Меркушина (2+0) +2:17,4
  • 84. Дар'я Блашко (0+0) +4:00,7.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також