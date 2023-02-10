Українки провалили спринт на чемпіонаті світу з біатлону

Сьогодні в німецькому Обергофі спринтерською гонкою у жінок чемпіонат світу з біатлону було продовжено.

Чемпіонкою світу стала німецька біатлоністка Деніз Херрманн-Вік, яка не допустила жодного промаху на двох вогневих рубежах.

Також точно відстрілялася Ганна Еберґ, однак у ногах шведка поступилася Деніз 2,2 секунди.

Замкнула п'єдестал співвітчизниця Еберг Лінн Перссон.

Найкраща з українок Юлія Джима опинилася у хвості третього десятка.

Результати, показані українськими біатлоністками, доказують, що функціонально до старту чемпіонату вони підійшли не в найкращих функціональних кондиціях. Відносно непогано проявивши себе на вогневих рубежах, українки дуже багато поступилися своїм суперницям на дистанції.

Та сама Дар'я Блашко, як і переможниця гонки, не допустила жодної осічки на вогневих рубежах. Проте 27-річна уродженка білоруського Новополоцька поступилася Херрманн-Вік 4 хвилини, що, з огляду на таку коротку дистанцію гонки, не інакше, як функціональним провалом не назвеш.

Завтра аналогічною чоловічою гонкою чемпіонат світу буде продовжено.

Результати гонки:

Деніз Херрманн-Вік (0+0) 21:19,7 Ханна Еберґ (0+0) +2,2 Лінн Перссон (0+0) +26,2

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