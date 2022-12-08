Збірна України провально стартувала на другому етапі Кубка світу з біатлону

В австрійському Хохфільцені стартував другий етап Кубка світу-2022/23 з біатлону.
Жіночий спринт виграла Деніз Херрманн-Вік. Німка чисто відстріляла на двох вогневих рубежах.
Один промах на стійці не дозволив Маркеті Давидовій виграти гонку – чешка відстала від Деніз на 18 секунд.
Замкнула п'єдестал француженка Жулі Сімон, яка також на стійці допустила одну помилку.
Українки продовжили невдалий виступ на КС. Найкраща - Анастасія Меркушина фінішувала 35-ою.
Дар'я Блашко та Олена Білосюк завершили гонку на 56 та 57-ій позиціях відповідно, а Олександра Меркушина та Ганна Кривонос на 72 та 73 місці відповідно.
І якщо зі стрільбою у наших біатлоністок все пройшло більш-менш нормально, то функціонально українки поки що не готові.
Спринт. Жінки.
- Деніз Херрманн-Вік (0+0) 20:07,1
- Маркета Давидова (0+1) +18,1
- Жулія Сімон (0+1) +20,1.
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- 35. Анастасія Меркушина (0+0) +1:34,8
- 56. Дар'я Блашко (0+1) +2:00,0
- 57. Олена Білосюк (0+1) +2:02,6
- 72. Олександра Меркушина (0+1) +2:47,2
- 73. Анна Кривонос (1+1) +2:47:4.