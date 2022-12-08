Збірна України провально стартувала на другому етапі Кубка світу з біатлону

Найкраща з українок фінішувала 35-ою у спринті.

В австрійському Хохфільцені стартував другий етап Кубка світу-2022/23 з біатлону.

Жіночий спринт виграла Деніз Херрманн-Вік. Німка чисто відстріляла на двох вогневих рубежах.

Один промах на стійці не дозволив Маркеті Давидовій виграти гонку – чешка відстала від Деніз на 18 секунд.

Замкнула п'єдестал француженка Жулі Сімон, яка також на стійці допустила одну помилку.

Українки продовжили невдалий виступ на КС. Найкраща - Анастасія Меркушина фінішувала 35-ою.

Дар'я Блашко та Олена Білосюк завершили гонку на 56 та 57-ій позиціях відповідно, а Олександра Меркушина та Ганна Кривонос на 72 та 73 місці відповідно.

І якщо зі стрільбою у наших біатлоністок все пройшло більш-менш нормально, то функціонально українки поки що не готові.

Спринт. Жінки.

Деніз Херрманн-Вік (0+0) 20:07,1 Маркета Давидова (0+1) +18,1 Жулія Сімон (0+1) +20,1.

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