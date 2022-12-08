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Суд заарештував співвласника "Чорноморця"

У СІЗО відправлено Олександра Боруховича.

Суд заарештував співвласника "Чорноморця"
Фото: НАБУ

Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО з альтернативною заставою у 124 млн гривень колишнього народного депутата та одного із співвласників футбольного клубу "Чорноморець" Олександра Боруховича, який раніше мав прізвище Грановський, повідомляє sport.ua.

Прокурор САП просив заарештувати Боруховича без застави, а якщо застава і буде, то у розмірі 198 млн. грн.

Як відомо, на день раніше, 7 грудня, Вищий антикорупційний суд заарештував бізнесмена Бориса Кауфмана, який володіє "Чорноморцем", і призначив альтернативу у розмірі 129 млн грн.

Кауфман та Борухович (Грановський) підозрюються в організації злочинного угруповання, яке займалося в Одесі корупційними схемами незаконного вилучення майна з комунальної власності міста.

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