Суд заарештував співвласника "Чорноморця"

Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО з альтернативною заставою у 124 млн гривень колишнього народного депутата та одного із співвласників футбольного клубу "Чорноморець" Олександра Боруховича, який раніше мав прізвище Грановський, повідомляє sport.ua.

Прокурор САП просив заарештувати Боруховича без застави, а якщо застава і буде, то у розмірі 198 млн. грн.

Як відомо, на день раніше, 7 грудня, Вищий антикорупційний суд заарештував бізнесмена Бориса Кауфмана, який володіє "Чорноморцем", і призначив альтернативу у розмірі 129 млн грн.

Кауфман та Борухович (Грановський) підозрюються в організації злочинного угруповання, яке займалося в Одесі корупційними схемами незаконного вилучення майна з комунальної власності міста.