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До "Реалу" приєдналися інші європейські гранди: для України передали 100 генераторів

Заклик "Шахтаря" не залишився не почутим.

До "Реалу" приєдналися інші європейські гранди: для України передали 100 генераторів

"Шахтар" і European Football for Development Network (EFDN) зібрали вже 100 генераторів для допомоги Україні, повідомляє пресслужба "гірників".

Крім мадридського "Реала" до ініціативи підключилися "Легія", "Вердер", "Бенфіка", "Фейєноорд", "Селтік" та "Рейнджерс".

Нагадаємо, наприкінці листопада "Шахтар" і EFDN запустили проект European Football Powers Up Ukraine – кампанію зі збору генераторів для жителів України.

Програму орієнтовано на клуби, які є членами EFDN, однак вона не обмежується лише ними.

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