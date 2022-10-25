"Талісманчиками" на сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів "Селтік" – "Шахтар" будуть українські діти

Сьогодні на "Селтік Парк" у Глазго відбудеться один із ключових матчів Ліги чемпіонів у групі F за розподіл вакантної другої путівкі до плей-оф цього турніру, в якому місцевий "Селтік" прийматиме "Шахтар".

Шотландський клуб приурочив до цього поєдинку чудову акцію.

Як повідомляє прес-служба "кельтів", гравців обох команд на поле перед грою виведуть українські діти.

Крім цього, "Селтік" оплатить квитки на поєдинок для сотень українських біженців, які живуть у Глазго.

Матч "Селтик" - "Шахтар" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У паралельному матчі цієї группи РБ "Лейпциг" прийме "Реал", який вже застовпив за собою місце у 1/8 фіналу.