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Бій Усика за абсолютну корону ще більше віддалився: WBC cанкціонував поєдинок Ф'юрі з переможцем бою Вайлдер - Руїс

До українця черга може ніколи не дійти.

Бій Усика за абсолютну корону ще більше віддалився: WBC cанкціонував поєдинок Ф'юрі з переможцем бою Вайлдер - Руїс
Маурісіо Сулейман
Фото: World Boxing News

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман прокоментував можливий поєдинок між екс-чемпіонами світу в суперважкому дивізіоні Енді Руїсом (35-2, 22 КО) та Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

"WBC влаштував турнір, Руїс переміг Ортіса, Вайлдер здолав Хеленіуса. Тепер вони зустрінуться у бою за звання обов'язкового претендента за лінією WBC.

Ми очікуємо, що це буде відмінний анонс та відмінний бій, щоб визначити претендента на титул у суперважкій вазі", - цитує Сулеймана. ESNEWS.

Нагадаємо, титулом WBC володіє британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО), який 3 грудня проведе бій проти свого співвітчизника Дерека Чісори.

Таким чином, якщо Ф'юрі погодиться на бій з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО), він повинен відмовитися від свого чемпіонського пояса, якщо він, звичайно, його захистить у бою проти Чісори.

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