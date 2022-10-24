WADA звернеться до суду на рішення РУСАДА засекретити справу олімпійської чемпіонки Валієвої

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) виступило проти рішення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) не оприлюднити публічно рішення у справі фігуристки Каміли Валієвої, повідомляє пресслужба WADA.

"WADA ретельно розгляне рішення РУСАДА в даному випадку і залишає за собою право оскаржити його в Спортивному арбітражному суді, якщо це є доречним", - говорить заява.

При цьому у WADA наголосили, що згідно зі Світовим антидопінговим кодексом, РУСАДА не зобов'язана оприлюднити подробиці справи за участю неповнолітніх.

"Однак, враховуючи той факт, що ця справа вже стала надбанням громадськості, WADA заохочуватиме РУСАДА до належного публічного розкриття інформації з урахуванням обставин справи", - зазначили у WADA.

У свою чергу, глава USADA Тревіс Тайгарт назвав "глузуванням" рішення засекретити справу Валієвої.

Раніше РУСАДА заявило, що не має наміру публікувати дату слухань, рішення чи інші деталі у справі російської фігуристки.

Валієва на Олімпіаді-2022 в Пекіні опинилася у центрі допінг-скандалу. Вона стала чемпіонкою у командних змаганнях, а після їх закінчення стало відомо про позитивний результат допінг-проби фігуристки, зданої у грудні 2021 року.

Валієва, якій на момент скандалу із позитивним результатом допінг-проби було 15 років, за правилами WADA є захищеною особою.