Кіченок та Остапенко вийшли до чвертьфіналу парного турніру WTA у Гвадалахарі

Людмила та Олена успішно виступають у Мексиці.

Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко вийшли до парного чвертьфіналу турніру WTA у Гвадалахарі (Мексика).

У другому раунді інтернаціональний дует здобув вольову перемогу над чешкою Ліндою Фрухвіртовою та естонкою Каєю Канепі - 3:6, 6:1, 10:5.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин.

За право вийти до півфіналу Кіченок та Остапенко посперечаються з чеським тандемом Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.

Зазначимо, що це буде їхній третій очний поєдинок. У 2021 році Людмила та Олена виграли матч в Індіан-Уеллс, а цього сезону чешки взяли реванш на Wimbledon.

Нагадаємо, Кіченок та Остапенко зіграють у парному розряді на Підсумковому турнірі WTA Finals.