Найближчим часом Усику не стати абсолютним чемпіоном світу: офіційно підтверджено бій Ф'юрі – Чісора

Британський чемпіон світу у хевівейті за версією WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) проведе захист тітулу проти свого співвітчизника Дерика Чісори.

Бій пройде 3-го грудня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Хотсур".

Це буде третій поєдинок між цими боксерами - у 2011 та 2014 роках перемогу святкував "Циганський король".

У соціальних мережах Тайсон неодноразово обговорював можливий об’єднавчий бій із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) . Однак цього поєдинку не бути. У всякому разі, у найближчій перспективі.

Українцеві треба шукати нового суперника.