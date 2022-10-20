У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
ГоловнаСпорт

Найближчим часом Усику не стати абсолютним чемпіоном світу: офіційно підтверджено бій Ф'юрі – Чісора

Поєдинок відбудеться 3 грудня.

Найближчим часом Усику не стати абсолютним чемпіоном світу: офіційно підтверджено бій Ф'юрі – Чісора
Тайсон Ф'юрі
Фото: EPA/UPG

Британський чемпіон світу у хевівейті за версією WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) проведе захист тітулу проти свого співвітчизника Дерика Чісори.

Бій пройде 3-го грудня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Хотсур".

Це буде третій поєдинок між цими боксерами - у 2011 та 2014 роках перемогу святкував "Циганський король".

У соціальних мережах Тайсон неодноразово обговорював можливий об’єднавчий бій із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) . Однак цього поєдинку не бути. У всякому разі, у найближчій перспективі.

Українцеві треба шукати нового суперника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також