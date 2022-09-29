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Усик розповів, що було найважчим у переході в супертяжі

Виявляється – багато їсти.

Усик розповів, що було найважчим у переході в супертяжі
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) поділився інформацією, що, на його думку, було найважчим при зміні вагової категорії.

"Виступати в суперважкій вазі означає бути дуже важким. Тобі доводиться багато їсти. Нескладно битися з цими гігантами, проте важко постійно їсти.

Тепер я змушений працювати набагато більше, ніж коли виступав у першій важкій вазі, особливо в тренувальних таборах. Мені довелося плавати 10 км і старанно тренуватися", – заявив чемпіон в інтерв’ю Parimatch.

За словами 35-річного українця, він замислювався, щоб повернутися до першої важкої ваги.

"Я думав про повернення в першу важку вагу і завоювання ще кількох чемпіонських титулів.

На даний момент я просто хочу зупинитися і відпочити. Тренуватися пів року – це важка праця. Я дуже довго не бачив свою сім’ю, не бачив дружину, дітей та інших", – додав боксер.

Нагадаємо, Усик хоче спробувати себе в кіно у ролі "смотрящего" за Троєщиною.

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