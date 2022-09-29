У МЗС Канади закликали всіх своїх 48 хокеїстів залишити Росію

Едді Паскуале — один із семи гравців олімпійської збірної Канади, які нині змагаються у КХЛ

Канадці продовжують грати за команди Континентальної хокейної ліги у Росії, незважаючи на попередження уряду Канади покинути цю країну.

Зазначимо, у складі клубів КХЛ цього сезону виступають 48 канадців, з яких 44 грають за російські клуби, а чотири – за казахстанські – це найбільший іноземний легіон у лізі.

МЗС Канади закликало канадських хокеїстів, які виступають у російських клубах КХЛ, покинути Росію або публічно пояснити, чому вони вирішили залишитися.

"Ми, канадці, цінуємо такі цінності, як свобода, демократія і право людей визначати своє майбутнє. Спортсмени, які вирішили грати та асоціюватися з Росією та Білоруссю, мають пояснити свої рішення громадськості", – цитує прессекретаря міністра закордонних справ Канади Адріана Бланшара sportsnet.ca. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Наш уряд висловився дуже ясно. Канадцям слід уникати будь-яких поїздок до Росії та Білорусі. Якщо вони перебувають у Росії чи Білорусі, то повинні виїхати зараз. Наші можливості щодо надання консульських послуг можуть стати вкрай обмеженими", – зазначив дипломатичний службовець.