Після не зовсім вдалого сезону Петраков не прокоментував своє майбутнє у збірній України

Збірна України не змогла обіграти Шотландію у заключному матчі групового етапу Ліги націй (0:0) і посіла друге місце у своєму квартеті.

Тим самим команда Олександра Петракова не змогла на наступний розіграш турніру кваліфікуватися у вищий дивізіон.

Нагадаємо, під керівництвом Петракова збірній України не вдалося пробитися на Чемпіонат світу-2022 у Катарі після програшу у фіналі плей-оф команді Уельсу – 0:1.

Ці дві невдачі лише підігріли ажіотаж щодо майбутнього Петракова, у якого закінчується з УАФ контракт, у головній команді країни.

Проте український фахівець на післяматчевій пресконференції не коментував це питання.

"Без коментарів", – була відповідь Петракова.

Пресаташе національної команди Олександр Гливінський був багатослівнішим.

"Президент УАФ ще не заходив у роздягальню. Такі рішення не ухвалюються швидко", – зазначив Гливинський.

Водночас Петраков озвучив причини невтішного результату у матчі із Шотландією.

"Тим, як грали хлопці, я задоволений. Я не маю до них питань. Сьогодні були дуже важкі погодні умови. Ніхто не випадав.

Збірній України забракло того ж, чого й в Уельсі – реалізації. На такому рівні, коли є моменти, треба забивати. У нас вони були в першому таймі. Довбик виходив сам на сам із воротарем, Ярмоленко схибив, у Степаненка був момент після кутового...", – цитує Петракова пресслужба УАФ.