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Збірна України (U-21) розгромила Словаччину та вийшла на молодіжний ЧЄ-2023

Хет-трик Данила Сікана відправив команду Руслана Ротаня на ЧЄ.

Збірна України (U-21) розгромила Словаччину та вийшла на молодіжний ЧЄ-2023
Фото: УАФ

У межах матчу-відповіді за вихід на Євро-2023 (U-21) збірна України у польському Бєльсько-Бяла зустрічалася з однолітками зі Словаччини.

Команді Руслана Ротаня необхідно було ліквідувати гандикап, отриманий у першому поєдинку (2:3). І "синьо-жовтим" це блискуче вдалося.

Щоправда, цей блиск українці почали виявляти лише з другого тайму.

Рятувати становище довелося Данилу Сікану. Форвард донецького "Шахтаря" зумів за 18 хвилин (із 48-ї по 66-ту) відзначитися хет-триком, тим самим вивести збірну України на Євро-2023.

Данило Сікан
Фото: instagram.com/danilsikan/
Данило Сікан

Огляд матчу Україна – Словаччина.

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