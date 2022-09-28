У межах матчу-відповіді за вихід на Євро-2023 (U-21) збірна України у польському Бєльсько-Бяла зустрічалася з однолітками зі Словаччини.

Команді Руслана Ротаня необхідно було ліквідувати гандикап, отриманий у першому поєдинку (2:3). І "синьо-жовтим" це блискуче вдалося.

Щоправда, цей блиск українці почали виявляти лише з другого тайму.

Рятувати становище довелося Данилу Сікану. Форвард донецького "Шахтаря" зумів за 18 хвилин (із 48-ї по 66-ту) відзначитися хет-триком, тим самим вивести збірну України на Євро-2023.

Фото: instagram.com/danilsikan/ Данило Сікан

Огляд матчу Україна – Словаччина.