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Молодіжна збірна України відігралася з 3:3 із Францією в матчі кваліфікації чемпіонату Європи

Підопічні Руслана Ротаня виявили характер.

Молодіжна збірна України відігралася з 3:3 із Францією в матчі кваліфікації чемпіонату Європи
Фото: уаф

Напередодні в Стамбулі на стадіоні "Неджмі Кадіолу" відбувся матч кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи (U-21) групи Н між збірними України та Франції, де номінальними господарями були "синьо-жовті".

Перед поєдинком турнірні розклади для нас були простими – для того, щоб посісти перше місце та отримати пряму путівку на Євро, нам потрібно було обігравати Францію з рахунком 6:0, потім здолати Вірменію та за рівності очок випередити Les Bleus по особистих зустрічах.

Мало хто розраховував на такий результат і дива не сталося.

Зустріч завершилася бойовою нічиєю – 3:3. Причому під час першого тайму підопічні Руслана Ротаня програвали – 1:3 (гол за українців забив Владислав Ванат).

Проте, ще до перерви українці завдяки автоголу гравця французької збірної скоротили до мінімуму відставання в рахунку, а в дебюті другої половини зустрічі півзахисник донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко встановив остаточний рахунок у матчі.

Огляд матчу Україна - Франція.

Тепер нашій команді, яка раніше забезпечила як мінімум друге місце в групі, залишилося зіграти матч із Вірменією, і чекати на жеребкування плей-оф, в якому другі команди груп розіграють чотири вакантні путівки.

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