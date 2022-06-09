Промоутер Усика озвучив дату реваншу з Джошуа

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що реванш проти Ентоні Джошуа буде дещо зміщений від передбачуваної початкової дати.

"20 серпня – найімовірніша дата реваншу Усика та Джошуа", – цитує Красюка france24.com.

Також Красюк повідомив, що цей поєдинок, найімовірніше, відбудеться на Близькому Сході. Офіційно про реванш мають оголосити наступного тижня.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа в Лондоні у вересні минулого року одностайним рішенням суддів та відібрав у британця чемпіонські пояси.

Джошуа відразу ж заявив про свою готовність знову зустрітися з Усиком.