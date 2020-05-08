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Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ

Александр Усик и Василий Ломаченко оказались в базе данных сайта "Миротворец".

Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
Фото: sportbox.ru

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк резко ответил на предложение помощи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва в получении гражданства РФ Усику и Василию Ломаченко.

"Этот человек (Кремлёв, - прим. LB.ua) не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко, - отметил Красюк в комментарии корреспонденту Sportbox.ru. - И он сам знает почему…".

Напомним генеральный секретарь ФБР ранее заявил, что в России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство, после того как спортсменов внесли в базу сайта "Миротворец".

Усик и Ломаченко снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". В нем они рассказывали о том, что украинцы и россияне "один народ".

7 мая сайт "Миротворец" внес боксеров в свою базу "из-за отрицания российской агрессии, манипулирования общественным мнением и участия в пропагандистских акциях России".

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