Команда Петракова стартувала з перемоги над Ірландією в новому розіграші ЛН.

У рамках свого дебютного матчу в третьому розіграші Ліги націй збірна України в Дубліні з мінімальним рахунком 1:0 обіграла команду Ірландії.

Автором єдиного в матчі голу став Віктор Циганков. У дебюті другого тайму півзахисник "Динамо" зробив навіс зі штрафного, але його подача несподівано перетворилося на удар. М'яч не торкнувся ні захисників, ні нападаючих, а воротар Ківін Келлехер до такого повороту подій виявився не готовим.

Фото: EPA/UPG

Гол Циганкова.

Додамо, що матч вийшов досить динамічним, з великою кількістю гольових моментів біля воріт обох команд.

Зазначимо, що Олександр Петраков вирішив виставити експериментальний склад, який довів, що збірна України має гідний потенціал.

Огляд матчу Ірландія - Україна.

У паралельному матчі групи 1 дивізіону В збірна Шотландії вдома обіграла вірмен – 2:0.

Після другого туру три команди набрали по 3 очки – Вірменія, Україна та Шотландія. Причому дві останні команди зіграли лише по одному поєдинку.

Уже 11 червня збірна України має провести черговий матч ЛН. Суперник – команда Вірменії.