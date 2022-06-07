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Збірна України прилетіла до Дубліна для підготовки до матчу Ліги націй

Завтра команда Петракова зіграє проти ірландців.

Напередодні збірна України вилетіла з Кардіффа та приземлилася в столиці Ірландії Дубліні, де 8 червня зіграє свій стартовий матч у новому розіграші Ліги націй.

Українці зупинилися в готелі Radisson Blue на околиці ірландської столиці.

Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ
Фото: УАФ

У вечірньому занятті взяли участь 16 гравців. Виконавці, які вийшли на матч в Уельсі в стартовому складі, здійснювали відновлювальні процедури. Основна група збірок після розминки та квадратів напрацьовувала структуру гри під час тактичних занять.

Сьогодні національна команда проведе офіційне тренування на стадіоні "Авіва". За півгодини до неї головний тренер та гравець збірної зустрінуться з журналістами в конференц-залі арени.

Зазначимо, що стартовий свисток словацького арбітра Філіпа Глова прозвучить у середу о 21:45 за Києвом.

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