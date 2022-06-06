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Після непотрапляння на ЧС-2022 Петраков поділився думками про перспективи збірної України

"Синьо-жовті" вперше програли за Петракова.

Після непотрапляння на ЧС-2022 Петраков поділився думками про перспективи збірної України
Олександр Петраков
Фото: EPA/UPG

Напередодні збірна України не змогла пробити в Кардіффі голкіпера збірної Уельсу Вейна Геннессі та програла фінальний матч плей-оф кваліфікації ЧС-2022 – 0:1.

На післяматчевій пресконференції 64-річний наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков поділився міркуваннями про майбутнє команди.

З його слів, збірна України зосередить свої сили на Лізі націй.

"Думки про майбутнє команди? У нас восьмого числа гра. Починаємо грати в Лізі націй.

Нині буде ротація. Будуть у Лізі націй грати інші футболісти. Ті, хто грав сьогодні здебільшого у наступному матчі не гратимуть. Чи викликатиму я ще одного правого захисника (на заміну Олександру Караваєву, - прим. LB.ua)? Ні", - заявив Петраков.

Додамо, що збірна України не залишає Британські острови та 8 червня проведе стартовий матч ЛН проти Ірландії.

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