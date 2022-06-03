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UEG відібрав у Росії право проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Турнір мав пройти у Москві.

UEG відібрав у Росії право проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Фото: europeangymnastics

Виконавчий комітет Європейського гімнастичного союзу (UEG) ухвалив рішення анулювати видане раніше Росії право на проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики у 2023 році, повідомляє пресслужба союзу.

Таке рішення було ухвалено через санкції, накладені на Росію через початок повномасштабного військового вторгнення в Україну, які перешкоджають виконанню зобов'язань, викладених у договорі про захід, уточнюється в заяві.

UEG перезапустив процедуру вибору нового господаря для змагань.

Змагання мали пройти у Москві.

Нагадаємо, у 2020 році європейську першість приймав Київ. Наступний чемпіонат Європи стартує 15 червня у Тель-Авіві.

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